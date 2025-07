Roberto Concas è il nuovo presidente della Fondazione Nivola. Subentra a Giuliana Altea, che ha guidato con successo il museo di Orani negli ultimi anni.

Nuova guida

Roberto Concas, esperto di arte e cultura e figura di spicco nel panorama istituzionale della Sardegna, è noto per il suo impegno nella promozione dell’arte isolana e, in particolare, per essere stato il primo a organizzare una mostra dedicata a Costantino Nivola a Cagliari. La sua nomina alla presidenza del museo rappresenta una nuova fase per l’istituzione, con l’obiettivo di continuare il lavoro di valorizzazione del patrimonio di Nivola e di estendere la sua visibilità anche a livello internazionale. Concas vanta una lunga carriera nel campo della gestione museale e ha ricoperto numerosi ruoli di rilievo in ambito culturale.

Il Comune

L’amministrazione comunale di Orani e i rappresentanti della famiglia Nivola hanno accolto con favore la nomina di Concas, esprimendo piena fiducia nel suo approccio e nella sua visione strategica per il futuro del museo. Il direttore della struttura museale, Luca Cheri, ha sottolineato «quanto la nomina di Concas rappresenti un’opportunità per consolidare ulteriormente la rete di collaborazioni internazionali già attivate e per aprire nuove prospettive per il museo». Intanto, nuovo presidente a parte, arriva un altro segnale importante di crescita per il Museo Nivola con la partecipazione dell’artista alla Triennale di Milano del prossimo anno. Nella prestigiosa cornice Costantino Nivola sarà protagonista di un’importante mostra che ne esporrà le opere al pubblico internazionale. Questo evento segnerà un ulteriore passo nella valorizzazione del suo lavoro e nella diffusione della sua eredità artistica.

Nuovo corso

Il Museo Nivola si prepara, quindi, a una nuova fase di sviluppo e innovazione. «Il Consiglio di amministrazione desidera esprimere un sentito ringraziamento a Giuliana Altea, il cui lavoro ha avuto un impatto fondamentale, contribuendo in modo determinante all’arricchimento e alla valorizzazione del patrimonio artistico del museo. Sotto la sua guida il museo ha visto un significativo ampliamento delle attività espositive e culturali, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento nell’ambito della promozione dell’arte contemporanea e dell’opera di Costantino Nivola».

