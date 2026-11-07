Allarme ad Alghero nella serata di sabato.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Vittorio Giglio, dove era stato segnalato un incendio in uno scantinato. All’arrivo sul posto gli uomini del 115 hanno constatato un problema ad un “pacco batteria” dell’impianto fotovoltaico. Per questo è predisposta l’ evacuazione del palazzo in via precauzionale.

Nel frattempo, dalla Centrale di Sassari, è intervenuto il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per il controllo e analisi dei fumi, mentre il funzionario di guardia ha coordinato le operazioni di recupero del pacco batteria.

Coinvolta anche l’amministrazione comunale, che ha provveduto all'assistenza ai residenti del palazzo, sino al rientro nelle loro abitazioni quando è stato dato il cessato allarme.

(Unioneonline)

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