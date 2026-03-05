Sempre più sardi si curano fuori dalle regione: la spesa a carico delle Asl isolane ha superato i 129 milioni, a fronte dei 27 incassati per i pazienti non residenti che sono stati assistiti negli ospedali locali. E la tendenza indica un peggioramento: il deficit è cresciuto in un anno da 96 milioni a 101.

Così nel rapporto Gimbe sulla mobilità sanitaria. Lombardia ed Emilia-Romagna le regioni col miglior saldo positivo.

