In Sardegna torna l’appuntamento con la manifestazione “Cantine Aperte”, giunta ormai alla 36esima edizione. È promossa dal Movimento del Turismo del Vino, che riunisce in Italia 1000 produttori, di cui 36 nell’Isola. Una due giorni per far scoprire a visitatori ed enoturisti il mondo delle cantine e delle vigne.

L’edizione 2024 si prospetta da record con il numero altissimo di adesioni da parte delle Cantine, ben 15 dislocate in tutta l’Isola. Due le aziende che hanno scelto di fare il doppio appuntamento sabato e domenica: Gibadda, nelle campagne di Arbus e Olianas a Gergei. Hanno scommesso sul sabato invece sette cantine: al debutto nel Sinis la Cantina Contini di Cabras, a Codrongianos invece porte aperte alle Tenute Soletta. Spostandosi verso la costa, nelle campagne di Sorso c’è la cantina Nuraghe Crabioni, mentre la Gallura è tra i grandi protagonisti con Li Duni a Badesi, Surrau ad Arzachena e Tenute Olbios. Infine nel Mandrolisai apre le porte Famiglia Demelas ad Atzara.

Domenica 26 gli enoturisti potranno scegliere ad Alghero l’azienda Ledà di Ittiri, in Gallura a Loiri Porto San Paolo La Contralta, in Marmilla Su’entu a Sanluri e Lilliu a Ussaramanna per finire nel Parteolla con Pala e Audarya entrambe a Serdiana, comune che quest’anno ospiterà l’evento regionale di Calici di Stelle.

In programma numerose visite guidate in cantina ed esperienze in vigna, degustazioni anche di annate storiche, le proposte gourmet degli chef, musica e dj set. Per Valeria Pilloni, presidente del Movimento della Sardegna, «questo è un momento di grande vivacità per il mondo del vino sardo e in particolare per quelle aziende che credono nell’accoglienza in cantina. Abbiamo appena presentato la prima guida dell’enoturismo sardo nato da una collaborazione con Lonely Planet e scaricabile gratuitamente dal sito lonelyplanet.it, e stiamo lavorando su nuovi progetti che possano avvicinare sempre di più al mondo agricolo le famiglie e i giovani. Subito dopo Cantine Aperte entreranno nel vivo i preparativi per l’evento regionale di Calici di Stelle che quest’anno si terrà nel parco di Santa Maria di Sibiola il 7 agosto, un luogo carico di fascino e ricco di storia».

