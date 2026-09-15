Prende ufficialmente il via il 18 settembre 2026 il Servizio Civile Universale nei 5 Progetti promossi dal CSV Sardegna Solidale ODV, che vedrà impegnati 200 giovani operatori volontari in 164 sedi di associazioni di volontariato presenti in tutto il territorio sardo. I giovani operatori volontari idonei e selezionati presteranno servizio all'interno di cinque progetti, afferenti al programma "GOAL – Get Out and Learn": "Learn to Live", " Learn to Include", "Learn to Donate", "Learn to Care" e "Learn to Protect". I progetti coinvolgono decine di associazioni ed enti del Terzo settore su tutta l'isola, che per i prossimi 12 mesi accoglieranno i giovani operatori volontari offrendo loro un percorso di crescita personale e associativa unitamente ai volontari, ai cittadini e alle comunità locali. In vista dell'avvio, il CSV Sardegna Solidale ODV ha organizzato momenti di confronto e formazione con i referenti delle sedi coinvolte, tra cui una assemblea regionale a Oristano svoltasi ieri, 14 settembre 2026, per illustrare il programma e le modalità di avvio del servizio e preparare al meglio l'accoglienza dei nuovi volontari.

Il Presidente del CSV Sardegna Solidale ODV, Gian Piero Farru, dichiara: “È un’esperienza educativa che ha molteplici valenze: il coinvolgimento di tanti giovani nelle attività di volontariato, l’apertura delle associazioni a un sistema che offre diverse opportunità e il rapporto e l’animazione del territorio. Non ultimo il fatto che ogni giovane porta a casa un importo che talvolta aiuta l’economia domestica”. Il Servizio Civile Universale rappresenta per i giovani un’opportunità concreta di formazione, impegno sociale e servizio alla comunità, oltre che un'esperienza che arricchisce il curriculum personale e professionale. “Lascia la tua impronta” è lo slogan che accompagna i giovani operatori volontari impegnati in questa esperienza. Per informazioni: CSV Sardegna Solidale ODV – Area Servizio Civile E-mail: serviziocivile.csv@tiscali.it Numero Verde 800 150440 (dal lunedì al venerdì, ore 15,30-19,30) www.sardegnasolidale.i

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