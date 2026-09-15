I fedeli da tutta l’Isola in arrivo a Bonarcado per celebrare Nostra Signora di Bonacatu, solennità mariana tra le più importanti in Sardegna. Un atto di devozione popolare cui partecipano migliaia di pellegrini, che questi giorni giungeranno per rendere onore al culto della Madonna, nell'antico santuario di origine bizantina.

Fino a giovedì 17 settembre la prima novena. Venerdì 18 alle 6 di mattina ci sarà la giornata dei pellegrini, accoglienza di migliaia di devoti da tutta l'Isola. Al pomeriggio alle 17.30 la concelebrazione eucaristica in Basilica presieduta dall’Arcivescovo emerito di Oristano Monsignor Roberto Carboni, e dal priore-parroco di Bonarcado monsignor Emanuele Lecca. Segue la rituale processione per il centro abitato con il simulacro della Madonna di Bonacatu.

Sabato 19, il giorno solenne del culto alla Madonna di Bonacatu e ricorrenza dell’anniversario della proclamazione della Basilica di Santa Maria, avvenuta nel 2011. Le messe a partire dall’alba, fino alle 11. Dalle 16 le confessioni, cui segue la santa messa alle 19.30. La seconda novena si terrà dal 20 al 26 settembre. Domenica 27 si celebra l’ottava di Nostra Signora di Bonacatu, la santa messa in Basilica alle 17.30, poi la processione con il simulacro della Madonna nel centro abitato.

I festeggiamenti civili organizzati dalla Pro Loco, che ne cura regia e logistica, si terranno tutti nell’anfiteatro comunale: venerdì 18 commedia dialettale “Is babbus del Marieddu”, a cura della compagnia teatrale Sa Bardunfula di Cardedu, orario inizio alle 21.30. Sabato 19 la calda e forte voce di Maria Luisa Congiu in concerto alle 21.30. Domenica 20 serata dedicata al cinema, con la proiezione del cortometraggio “S’Attittu di Rita Fais”, regia di Mauro Atzeni, segue il film del regista Paolo Zucca “Vangelo secondo Maria”. Sabato 26 giornata dedicata a tutte le donne che si chiamano Bonacatu, con messa in Basilica di Santa Maria, poi il convegno storico “Il mio nome è Bonacatu, un nome, una storia”, evento nato da un’idea della Pro Loco, che ne cura l'organizzazione, per valorizzare tutte le donne che portano il nome Bonacatu, che conserva memoria, devozione e identità, capace di raccontare la storia di una comunità, si terrà nel centro di aggregazione sociale, con il genealogista Raffaele Cau. Gli eventi sono sostenuti con il patrocinio del Comune.

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