Bilancio positivo, per l'anno appena trascorso, dagli Uffici delle Dogane di Cagliari e Sassari.

In crescita il rilascio delle licenze nel settore dei prodotti energetici. L’ufficio delle dogane di Cagliari ha raggiunto quota 168 per il 2022 con un +12% rispetto al 2021. Sono invece 85 i codici ditta rilasciati, +37% rispetto al 2021.

Le richieste presentate per la somministrazione o vendita di bevande alcoliche sono state oltre 1000, + 12,66% sull'anno precedente.

Si registra, inoltre, un vero e proprio boom nella richiesta di autorizzazioni sia per lo status di esportatore autorizzato (+50%) che per quello di esportatore registrato (REX) con un incremento del 114%.

Nell'ambito dei riaccrediti, dovuti per la riduzione delle aliquote d'accisa nel 2022, i due Uffici della Direzione Territoriale hanno corrisposto rimborsi per oltre 24 milioni di euro a fronte di 1000 istanze presentate dai soggetti beneficiari delle agevolazioni sul riscaldamento zone climatiche, forza motrice, agevolazioni forze armate, navigazione aerea, voli didattici etc.

Nel settore autotrasporto, agevolazione taxi e NCC e rimborsi in denaro, l'Ufficio delle Dogane di Cagliari ha erogato quasi 9,5 milioni di euro su 1263 istanze presentate dagli operatori del settore; invece, per crediti da dichiarazioni di consumo e usi agevolati di energia elettrica, sono stati concessi rimborsi per 1.395.551,28, euro a fronte di 17 istanze e 168 licenze fiscali nel settore prodotti energetici (+12% rispetto al 2021).

Positivo il risultato, rispetto al 2021, in ambito doganale, per l’Ufficio delle Dogane di Sassari.

(Unioneonline/v.l.)

