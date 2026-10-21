Dopo oltre un anno di assenza, a Capoterra tornano progressivamente i servizi nella Casa di Comunità di via Lombardia. Terminati i lavori nella struttura che sorge accanto alla piscina comunale, grazie all’interlocuzione tra l’amministrazione comunale e la Asl di Cagliari, riprende l’attività di alcuni presidi attesi dai cittadini, con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza territoriale.

Tra i servizi disponibili c’è la guardia medica, operativa nei giorni feriali dalle 20 alle 8, il sabato e nei prefestivi dalle 10 alle 20 e dalle 20 alle 8, mentre la domenica e nei festivi il servizio è garantito dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 8.

Il consultorio sarà attivo dal lunedì al venerdì, nelle ore mattutine. Gli uffici di Igiene pubblica riceveranno il mercoledì e il venerdì, dalle 9 alle 12. Per quanto riguarda il personale amministrativo dell’ufficio Sau, è prevista l’apertura dalle 7.30 alle 13.30 lunedì prossimo; successivamente sarà programmato un accesso ogni quindici giorni.

Presente dal lunedì al venerdì anche il personale infermieristico. Dalla scorsa settimana, inoltre, è prevista la possibilità di ricevere informazioni e prenotare i prelievi, mentre il punto prelievi è ancora in fase di organizzazione.

A fare il punto sulla ripresa delle attività è il sindaco, che ringrazia il direttore del distretto Area Ovest della Asl di Cagliari, Pierpaolo Pateri, per l’attenzione riservata alla città e per il confronto portato avanti con il Comune: “Il dialogo è stato fondamentale per restituire in tempi brevi ai cittadini servizi fondamentali che nell’ultimo anno erano mancati. Finalmente i residenti potranno contare su un piccolo polo sanitario territoriale, e non dovranno spostarsi da Capoterra per svolgere una semplice pratica come il cambio del medico, che costringeva i cittadini a doversi recare a Pula. Il ripristino dei servizi rappresenta un primo passo verso il rafforzamento della sanità di prossimità. Il nostro obiettivo è proseguire il dialogo con l’azienda sanitaria per rendere la struttura sempre più un punto di riferimento per cittadini e famiglie”.

Soddisfatta della riapertura della Casa di Comunità, anche l’assessora alle Politiche sociali, Arianna Lunesu: “Era importante restituire ai cittadini un presidio sanitario così importante, per una città come la nostra poter avere a disposizione questi servizi è fondamentale. Il prossimo passo è rendere la Casa di Comunità sempre più attrezzata per offrire alla popolazione nuovi servizi”.

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