Dieci voci per raccontare la violenza, riconoscerne le radici e costruire risposte. Il cinema accende i riflettori sulla lesbofobia e porta a Cagliari un confronto che unisce testimonianze, attivismo e strumenti di sostegno.

Martedì 27 ottobre, alle 19, all’Exma, in via San Lucifero 71, il documentario “Lesbofòbia. Un documental i deu respostes” sarà al centro dell’appuntamento che anticipa la 24ª edizione di USN – Uno Sguardo Nuovo, Sardinia Queer Film Expo, il festival promosso da ARC e dal circolo del cinema ARCinema. La serata è organizzata da Lìberas in collaborazione con ARC ed EXMA, con il sostegno e il finanziamento di EL*C.

Quali forme assume la violenza contro le lesbiche? Come viene affrontata e quali strumenti possono contrastarla? Sono le domande che attraversano il film di Inés Tarradellas, una produzione di Creación Positivarealizzata in Catalogna nel 2019. In trenta minuti, dieci testimonianze compongono un racconto che intreccia esperienze e riflessioni, interrogando anche il rapporto tra lesbofobia e altre forme di discriminazione.

A discuterne con il pubblico saranno la regista Inés Tarradellas, la produttrice María Luisa García Berrocal, per Creación Positiva, e Ilaria Todde, responsabile Advocacy e Ricerca del network EuroCentralAsian Lesbian Community.

Il confronto proseguirà dopo la proiezione e darà spazio anche ai servizi del territorio, con la presentazione dello Sportello online LBT di Lìberas* e del Centro antidiscriminazione “Ci siamo” di ARC. Il documentario sarà proposto in versione originale con sottotitoli italiani, con traduzione a cura di Viviana Tomassetti. L’ingresso è gratuito ed è previsto l’interpretariato in Lingua dei Segni Italiana.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di USN, che attraverso il cinema promuove la conoscenza delle esperienze LGBTQIA+ e il confronto sui diritti. Organizzato da ARC e ARCinema, aderente alla Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, il festival valorizza le produzioni indipendenti e offre al pubblico opere e punti di vista spesso poco presenti nella distribuzione cinematografica.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata