Dal 23 al 26 ottobre il mercato civico di Alghero ospiterà “A Tutto Gusto”, la manifestazione organizzata dall’Associazione Cuochi provincia di Sassari, in collaborazione con la Federazione Cuochi Sardegna, nell’ambito del progetto “Sardegna Terra d’Amare”. Quattro giornate dedicate alle eccellenze enogastronomiche dell’isola, tra show cooking, masterclass, degustazioni, competizioni culinarie e spettacoli. Al centro dell’iniziativa anche la solidarietà: il ricavato sarà devoluto all’associazione Mondo X Sardegna di Padre Salvatore Morittu, impegnata nel recupero e nel reinserimento sociale delle persone in difficoltà. Il programma coinvolgerà chef, pasticceri, pizzaioli, produttori e studenti degli istituti alberghieri, con dimostrazioni di pasta fresca, panificazione, preparazione del torrone e arte della pizza. Tra gli ospiti Josep Pascual, Giorgio Fadda, Bianca Pazzola e il campione mondiale di pizza Giuseppe Lapolla. Particolare attenzione sarà riservata alla tradizione gastronomica algherese con il pranzo catalano di domenica 25 ottobre. <Un’occasione speciale per rendere omaggio ad Alghero, alla sua storia e alle sue tradizioni>, sottolinea Fausto Tavera, presidente dell’Associazione Cuochi provincia di Sassari, ricordando che il progetto è nato tre anni fa in memoria del collega Tore Chessa. In programma anche una tavola rotonda sul turismo enogastronomico, il Premio Speciale Tore Chessa, giunto alla terza edizione, e lo spettacolo del comico Giuseppe Masia, domenica sera. <Puntiamo molto sul turismo enogastronomico, valorizzando le materie prime a chilometro zero e le professionalità del territorio>, evidenzia l’assessora comunale al Turismo Ornella Piras, sottolineando anche il valore formativo e solidale dell’iniziativa. La manifestazione si concluderà lunedì 26 ottobre con la cena di gala a Villa Loreto, alle 19.30, su prenotazione, seguita dalle premiazioni dei concorsi. L’ingresso agli eventi al mercato civico è libero.

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