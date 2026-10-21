Sono stati avviati, a Pompu, i lavori per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua all’interno del territorio comunale. A darne notizia è il Comune, con un avviso rivolto alla popolazione. Interventi avviati lo scorso 20 ottobre, denominati “Manutenzione Ordinaria e Pulizia Gora Paboi e Rio Laccus”, che interesseranno i corsi d’acqua “Gora Paboi”, “Gora Pixinas”, “Gora Cuelis” e “Rio Laccus”. L’intervento prevede principalmente i lavori di pulizia dalla vegetazione e la rimozione dei rifiuti. A questo proposito, l’ente chiede di “lasciare liberi gli spazi demaniali dei suddetti corsi d’acqua per consentire il passaggio dei mezzi d’opera”.

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