La Biblioteca Comunale “Maria Teresa Sechi” di Mogorella ha attivato il punto prestito e restituzione dei libri nell’aula consiliare del Comune. La decisione è arrivata in seguito alla chiusura temporanea della struttura di via Municipio 1, fino a sabato 31 ottobre. Il servizio è partito da lunedì 19 ottobre e sarà a disposizione dell’utenza per tre volte la settimana. Il calendario prevede l’apertura al mattino nelle giornate del lunedì e del venerdì (dalle 10 alle 14) e di pomeriggio il martedì (dalle 13 alle 17.30).

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