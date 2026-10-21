La tragedia di Superga, in cui persero la vita i giocatori e lo staff tecnico del Grande Torino e che ha segnato il calcio italiano in modo indelebile, è al centro del nuovo romanzo di Raffaele Sari Bozzolo “La collina del silenzio” (Bertoni editore). L'autore sarà ospite della comunità di accoglienza per detenuti “Don Graziano Muntoni” di Sassari martedì 27 ottobre alle 17 in un incontro aperto a tutti.

In dialogo con Loredana Sanna, lo scrittore e docente Raffaele Sari Bozzolo. Ligure trapiantato ad Alghero, parlerà dell'opera che attraverso lo sguardo del giornalista Giorgio Corsi ripercorre la vicenda tra segreti, documenti scomparsi e personaggi dell’epoca.

L’incontro è realizzato in collaborazione con l’associazione salesiana ODV Il Sogno e la libreria Koinè Ubik di Sassari e fa da appendice al festival di letteratura sportiva Mens Sana organizzato dal Comune di Bono con Lìberos.

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