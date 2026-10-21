Un appuntamento di altissimo valore civile ed emotivo quello in programma per giovedì 22 ottobre a Ghilarza. All’auditorium comunale, con inizio alle 18:30, si terrà l'incontro dal titolo "Paolo, mio padre. Una memoria che continua". Protagonista della serata sarà Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo ucciso dalla mafia nel 1992, che ripercorrerà la figura umana e professionale del padre in un intenso dialogo con il giornalista Matteo Meloni. Un’occasione preziosa per riflettere sull'eredità morale di uno dei simboli della lotta alla criminalità organizzata e sul valore della testimonianza per le nuove generazioni. L'evento sarà impreziosito dalle letture dell'attore Paolo Floris e dagli interventi musicali di Luca Cadeddu Palmas. L'iniziativa, promossa dall'Associazione per Antonio Gramsci di Ghilarza, prevede l'ingresso libero fino ad esaurimento posti. Durante la serata sarà inoltre allestito uno "Spazio Libri" a cura della Libreria Chiara & Stefy di Bachisio Medde.

© Riproduzione riservata