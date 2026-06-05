Ritorna, a Villaurbana, dal 5 al 10 giugno, la seconda edizione di “Trìgu. Festival della Filosofia”, dedicato ad Antioco Zucca, filosofo villaurbanese. Il tema sarà “Seminare il pensiero. Raccogliere il futuro”. Il Festival nasce all’interno del progetto “Trigu”, rigenerazione urbana e valorizzazione dei beni storici culturali, materiali e immateriali del Comune di Villaurbana, finanziato dai fondi del PNRR. “Villaurbana decide di partire dalle radici – afferma il sindaco Paolo Pireddu – Per andare avanti è necessario comprendere e capire. Comprendersi e aiutarsi. Dedicare giornate all’incontro, alla riflessione, alla comprensione reciproca partendo proprio dalle nostre radici, dalla concretezza delle nostre tradizioni, continuiamo a pensare sia il modo migliore per fare il primo passo verso noi stessi, verso gli altri, verso l’accoglienza e la comprensione di ogni diversità in società nuove nelle quali si respirano valori autentici”.

Dal 5 al 10 giugno, la scelta di riportare il pensiero di Zucca nella sua attualità più viva, leggendo il presente e riconoscerne complessità e possibilità. Venerdì 5, alle 17, apre la mostra “Antioco Zucca, Il Filosofo”, nella Casa del Pane. Alle 18, incontro con Antonio Ingroia nel quale verrà introdotto il tema della responsabilità individuale e collettiva, in piazza Falcone Borsellino. Alle 21, Lectio Magistralis di Maurizio Ferraris, in piazza Antioco Zucca. Sabato 6, alle 19, apericena e, alle 21, in località “Is Aruttas Santas”, evento esperienziale Yoga, curato da Gabriella Sechi e Antonio Muntoni, in cui verrà introdotta la forma di pensiero che nasce dal corpo, dal respiro, dal rapporto con la natura. Domenica 7, dalle 9.30, “Yoga in Montagna” e, alle 10, “Orienteering”. Alle 10.30, convegno “Il patrimonio archeologico di Villaurbana: ricerca, tutela e valorizzazione”, con gli archeologi Riccardo Locci e Maura Vargiu. Alle 19, concerto musicale del “Quartetto d’Archi – Accademia della Sardegna” e, alle 21, intrattenimento con Flavio Soriga. Mercoledì 10 giugno, alle 18, Lectio Magistralis di Vincenzo Schettini: il divulgatore scientifico introdurrà nella prospettiva della conoscenza come entusiasmo, accessibilità e possibilità di comprendere il mondo attraverso la meraviglia. Chiude, alle 21, il concerto del Maestro Luca Piana.

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