Nuovo appuntamento, a Villa Verde, ideato e organizzato dall’associazione culturale “Palazzo d’Inverno”, con la collaborazione della Biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, il Comune e il Consorzio Due Giare.

Sabato 2 maggio, negli spazi del Centro di Produzione Culturale “Move the Box”, in via Indipendenza 1, si terrà l’iniziativa “Merenda in Musica!”, un pomeriggio speciale dedicato ai bambini, alle famiglie e alla fantasia. Si parte alle 16.30, con “Un girotondo di fiabe”, fiabe da ascoltare e musica da vivere con Giusy, Gianmucca e Alessandro; a seguire, la merenda per tutti.

Alle 18, “Passi Lenti”, musiche e balli della tradizione sarda, il laboratorio aperto a tutti di musica e danza tradizionale che rientra all’interno del progetto “Sonus e Ballus in Pratza: incontro, ascolto e pratica condivisa”.

© Riproduzione riservata