Oltre cinquanta opere tra pittura, incisione e tecniche miste per raccontare la Sardegna attraverso uno sguardo lento, lontano dai ritmi frenetici del turismo contemporaneo. È questo il cuore di "Wandering Island", la mostra personale di Marco Useli, ospitata da Spazio Holo e curata da Fabrizio Brotzu, in collaborazione con Mancaspazio di Nuoro.L'esposizione sarà inaugurata giovedì 10 luglio alle 19 negli spazi di via Seychelles 18/A (ingresso da via Qatar) a Olbia e resterà aperta fino al 18 luglio, con ingresso libero, ogni giorno dalle 19 alle 21. Sarà inoltre possibile visitarla su appuntamento dal 20 al 22 luglio. Il progetto in immagini nasce da un viaggio di ventiquattr'ore compiuto dall'artista nei luoghi più frequentati della Sardegna, attraversati in un periodo appena successivo al picco della stagione turistica. Un percorso che diventa esperienza e occasione di riflessione sul modo in cui oggi si osservano e si vivono i luoghi. Per Marco Useli il viaggio è prima di tutto uno strumento di conoscenza. Il suo sguardo si muove, raccoglie dettagli, seleziona immagini e lascia che altre svaniscano nella memoria. Questo processo si riflette nelle opere esposte: ai grandi dipinti dedicati ai paesaggi e alle atmosfere sospese si alternano lavori più essenziali, che restituiscono impressioni fugaci e frammentarie. Il percorso espositivo segue un itinerario geografico reale, composto da località facilmente riconoscibili e geolocalizzabili, mete che ogni estate vengono attraversate da migliaia di visitatori. Proprio su questo fenomeno si concentra una delle riflessioni della mostra. "Wandering Island" invita infatti a interrogarsi su come i social network e la ricerca continua di immagini "instagrammabili", fotogeniche o destinate a diventare virali abbiano modificato il rapporto con il paesaggio, spesso trasformando il viaggio in un rapido consumo di immagini. Le opere di Useli propongono invece una visione più lenta, attenta e selettiva, suggerendo una diversa modalità di vivere e osservare il territorio. Nato a Dorgali nel 1983, Marco Useli è pittore, incisore e progettista. Dopo la formazione all'Accademia di Belle Arti di Firenze e al Politecnico di Milano, dal 2013 fa parte della Milano Printmakers e dal 2018 dirige il proprio Studio e Stamperia d'Arte a Dorgali. La collaborazione con il curatore Fabrizio Brotzu, iniziata nel 2005, ha accompagnato un percorso espositivo che lo ha portato a partecipare a importanti appuntamenti nazionali e internazionali, tra cui il Musée des Beaux-Arts di Le Locle, in Svizzera, il MAN Museo d'Arte della Provincia di Nuoro e Villa Arconati a Milano. Con "Wandering Island", Spazio Holo rinnova il proprio impegno nella promozione dell'arte contemporanea in Sardegna, confermandosi luogo di incontro e confronto tra artisti, pubblico e territorio.

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