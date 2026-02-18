«I coraggiosi viaggiatori che hanno attraversato Arzachena nell'800» è il titolo del prossimo appuntamento ospitato nella Biblioteca comunale Manlio Brigaglia.

«Nell'Ottocento, Arzachena non era quella che vediamo oggi. Era uno scrigno custodito da una natura secolare che circondava un’antica chiesetta solitaria, costruita in cima a una meravigliosa collina», afferma l’organizzatore e moderatore dell’incontro storico-culturale, Mario Sotgiu, della MSD, presidente dell’associazione "La scatola del tempo”.

«In quegli anni, scrittori e viaggiatori di mezza Europa sfidavano l'ignoto per raccontare la Sardegna al mondo. Nelle loro cronache, nei loro diari, descrivevano Santa Maria d’Arsaghena come un luogo dove il silenzio era interrotto solamente dal vento e dal richiamo dei pastori». Oltre alla presentazione e all’inquadramento storico-culturale delle vicende narrate, è prevista la lettura di cinque brani, affidata a giovani di Arzachena del programma «Come nessuno mai», ragazzi, afferma Sotgiu, «che ridaranno vita a quelle pagine e, con la loro voce, quei racconti torneranno a vibrare». L’argomento è già stato oggetto di una mostra, organizzata nel 2024 sempre da Mario Sotgiu, per volontà dell’allora assessora alla Cultura, Valentina Geromino, nella chiesa di San Pietro, mostra che ebbe a riscuotere un grande successo di pubblico e di critica.

L’appuntamento è per venerdì 20 febbraio, alle ore 16:30, presso la Biblioteca comunale Manlio Brigaglia, in via Raimondo Chiodino.

L’iniziativa è organizzata da MSD & Partners in collaborazione con la società Geseco ed è promossa dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Michele Occhioni.

