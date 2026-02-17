Dopo il successo di partecipanti e di pubblico della prima sfilata di domenica scorsa, con diversi e ben realizzati carri allegorici in parata e molti gruppi mascherati organizzati, per oltre 1000 figuranti e altri partecipanti a tema libero, “Lu Carrasciali Alzachinesu 2026” si sposta oggi a Porto Cervo.

La partenza della sfilata, che torna nel borgo turistico dopo 20 anni di assenza, è prevista alle 14:30, dal bivio di Poltu Paddha (Porto Paglia).

Il programma a causa del meteo subirà alcune modifiche. L’arrivo del corteo è previsto davanti al Conference Center, anziché al porto, inaccessibile per il forte vento. Il centro congressi, messo a disposizione da Smeralda Holding, ospiterà pubblico e figuranti.

Si svolgerà quindi il processo a Re Giorgio (senza rogo però), coordinato dal direttore artistico della manifestazione, Gianluca Fois, mentre dalle 19 toccherà a Dj Provenzano.

Domenica 22 febbraio in gran finale invece sarà a Cannigione. Alle 14:30, il corteo mascherato si riunirà all’ingresso del borgo per sfilare su via Nazionale con in testa gli artisti di Alice in Wonderland e concludere con l’arrivo al porto. Qui, si esibirà la Hollywood Band e la giuria premierà i carri e i gruppi migliori per ogni categoria.

Per questo Carnevale 2026, l’amministrazione comunale ha investito 80.000 euro per una manifestazione che dichiarato dal sindaco Roberto Ragnedda può fare di Arzachena “una destinazione vivace e accogliente tutto l'anno”.

