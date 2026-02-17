Identità in ascolto: a Sorso quattro voci contemporanee tra musica, parola e danza. Un progetto di musica contemporanea sull’identità di genere con quattro composizioni originali su testi di Michele Pio Ledda, in scena nell’ambito della terza edizione di Assonanze. L'appuntamento è per domenica alle 19.30 nella Chiesa di Santa Croce.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Coro Polifonico Santa Croce in collaborazione con il Circolo musicale Laborintus, propone un articolato progetto artistico che intreccia ensemble di fiati e percussioni, cori, voci soliste, voce recitante, Hybrid Wind Performance e danza.

Il programma prevede l’esecuzione di quattro composizioni originali su testi dello scrittore sardo Michele Pio Ledda, concepite come un percorso emotivo e narrativo attraverso gli stati d’animo, i dubbi, le tensioni interiori e le percezioni legate all’esperienza dell’identità. La musica contemporanea diventa così linguaggio capace di attraversare fragilità e resistenza, smarrimento e affermazione.

Elemento trasversale dell’intero concerto è la presenza della voce recitante di Daniele Monachella e della Hybrid Wind Performance di Gianfranco de Franco, che attraversano tutte le composizioni creando un filo narrativo continuo tra parola e suono. A completare la dimensione scenica saranno i corpi danzanti della scuola “Danza Cillica ASD”, diretta da Simona Cillo, che tradurranno in gesto e movimento le tensioni espressive della partitura.

