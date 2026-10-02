Musica, teatro, cabaret e riflessione si incontrano domani, sabato 3 ottobre, a Cala Genovesi per la seconda edizione di “Sicuri sotto il cielo di Arbatax”, manifestazione promossa da Saipem insieme alla compagnia teatrale Rossolevante e alla Fondazione LiHS, con il patrocinio del Comune di Tortolì e il supporto logistico del Club dei Diportisti e dell’ASDP del Mare di Sardegna.

Un appuntamento aperto alla comunità che sceglie lo spettacolo e l’arte per affrontare il tema della salute, della prevenzione e della sicurezza, trasformandolo in un’occasione di incontro e condivisione. L’evento sarà dedicato alla memoria di Marco Satta, per molti anni direttore globale HSEQ di Saipem e vicepresidente della Fondazione LiHS, scomparso prematuramente nel 2024.

Il programma prenderà il via alle 17 con l’accoglienza del pubblico. Ad accompagnare l’avvio della manifestazione sarà la parata dei Mistura Fluo, ensemble di musicisti e percussionisti guidati dal maestro Alberto Coda, che condurrà il pubblico lungo via Lungomare fino a Cala Genovesi, dove sarà allestito il palco.

Dopo i saluti istituzionali, alle 17.30 è prevista l’apertura ufficiale affidata a Juri Piroddi, direttore artistico della manifestazione. Alle 17.45 spazio alla “Festa dell’HSE”, spettacolo curato dalla compagnia Rossolevante, con una serie di testi teatrali inediti dedicati alla sicurezza e alla prevenzione. In scena Daniela Marongiu, Silvia Cattoi, Simone Pistis, Maria Giulia Cabiddu, Cinzia Piras, Massimiliano Micheli e Federica Bottega, con la partecipazione straordinaria di Giuseppe Muggianu.

Tra i momenti più attesi della serata l’intervento delle LucidoSottile, il duo cagliaritano formato da Tiziana Troja e Michela Sale Musio, attrici, registe, cantanti e performer, che presenteranno “Sicurezza mezza bellezza”, un’incursione tra teatro e cabaret nella quale ironia e spettacolo diventano strumenti per parlare di un tema che riguarda la vita quotidiana e il mondo del lavoro.

La serata si concluderà alle 19.15 con l’intervento di Davide Scotti, segretario generale della Fondazione LiHS. “Da tanti anni collaboriamo con la Fondazione LiHS attraverso iniziative dedicate alla sicurezza in diverse parti d’Italia – spiega Juri Piroddi –. Questa seconda edizione è stata fortemente voluta da Alessandro Castagna, che prima del suo trasferimento ha lavorato affinché il progetto potesse proseguire. Un ringraziamento anche alla nuova direzione dello stabilimento, che ha raccolto il testimone e scelto di sostenere l’iniziativa.”

“Sicuri sotto il cielo di Arbatax” nasce così dall’incontro tra linguaggi diversi e dalla volontà di trasformare un tema spesso associato al mondo del lavoro in un momento di partecipazione collettiva. Una festa che mette insieme musica, teatro ed emozioni per ricordare che la cultura della sicurezza passa anche dalla consapevolezza e dalla condivisione.



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