Si terrà lunedì 12 ottobre alle 17, nell’Aula Magna dell’Università di Sassari in Piazza Università 21, la cerimonia di inaugurazione del Master Universitario di II Livello in Diritto di Polizia e di Pubblica Sicurezza per l’Anno Accademico 2026-2027.

Ospite d’onore dell’inaugurazione sarà il Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, che interverrà sui temi legati alla sicurezza e al ruolo delle istituzioni nel contesto contemporaneo.

Interverranno per i saluti istituzionali il Rettore uscente, Gavino Mariotti, il Questore di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, e il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Michele Comenale Pinto. Seguirà la presentazione del Master a cura del Direttore Giovanni Barrocu.

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