Il Capo della Polizia Vittorio Pisani all'Università di SassariInterverrà all'inaugurazione del Master Universitario di II Livello in Diritto di Polizia e di Pubblica Sicurezza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si terrà lunedì 12 ottobre alle 17, nell’Aula Magna dell’Università di Sassari in Piazza Università 21, la cerimonia di inaugurazione del Master Universitario di II Livello in Diritto di Polizia e di Pubblica Sicurezza per l’Anno Accademico 2026-2027.
Ospite d’onore dell’inaugurazione sarà il Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, che interverrà sui temi legati alla sicurezza e al ruolo delle istituzioni nel contesto contemporaneo.
Interverranno per i saluti istituzionali il Rettore uscente, Gavino Mariotti, il Questore di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, e il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Michele Comenale Pinto. Seguirà la presentazione del Master a cura del Direttore Giovanni Barrocu.