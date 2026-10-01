Maracalagonis si prepara a una nuova domenica di sport. L’11 ottobre torna la corsa su strada “Correre per un sogno”, il Memorial dedicato a Gregorio Piga, giunto alla quinta edizione. La manifestazione è organizzata dall’Asd Atletica Maracalagonis “Il sogno delle giovani promesse”, con il patrocinio del Comune, della Federazione italiana di atletica leggera e del Coni, e con il contributo finanziario dell’amministrazione comunale.

Dopo le passate edizioni, disputate in estate e di sera, quest’anno si corre in autunno e di mattina. Il ritrovo è fissato alle 9 all’angolo tra via Cagliari e via Puccini. Alle 10 partiranno le gare giovanili; a seguire la gara assoluti e master, sulla distanza di 7,6 chilometri, e le prove di marcia. Spazio anche ai più piccoli con il Baby sprint di 50 metri, riservato ai bambini fino a quattro anni, e a chi vuole partecipare senza l’assillo del cronometro con la camminata ludico-motoria di 3,8 chilometri, aperta a tutti. In chiusura ristoro, premiazione degli atleti e pranzo.

Il Memorial è nato per ricordare Gregorio Piga, figura a cui la società deve molto: fu lui a volere fortemente che a Maracalagonis nascesse un gruppo di atletica leggera. Un sogno diventato realtà, oggi una società che conta oltre cento tesserati, in gran parte giovanissimi, guidata dalla presidente Lucia Mascia.

«Ogni anno questa giornata ha per noi un significato speciale», dice Mascia. «Correre nel nome di Gregorio vuol dire ricordare chi ha creduto in questo progetto quando era solo un’idea. Abbiamo voluto una manifestazione aperta davvero a tutti, dai bambini di pochi anni agli atleti master, fino a chi vuole semplicemente camminare in compagnia. L’atletica per noi è prima di tutto uno strumento di crescita e di inclusione. Aspettiamo tanta gente per le vie del paese».

Le iscrizioni si effettuano attraverso il sito della Fidal Sardegna. Per informazioni si può contattare Lucia Mascia al numero 331 7321949.





© Riproduzione riservata