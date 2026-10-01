Tre spettacoli tra danza contemporanea, teatro civile e storie al femminile, affiancati da un laboratorio internazionale: torna al Teatro Astra di Sassari Plays!, il festival organizzato da La botte e il cilindro.

Ad aprire il cartellone sarà sabato 3 ottobre alle 20.30 En Vano della compagnia Danza Mobile di Siviglia, in replica domenica 4 ottobre, alla stessa ora, al Teatro Parodi di Porto Torres: un lavoro di teatro danza che nasce dagli spazi vuoti di un’opera scultorea e trasforma il “vano” in passaggio, domanda e possibilità di ricerca interiore.

Sabato 10 ottobre alle 20.30 sarà quindi la volta di Quel mattino di marzo de L’Effimero Meraviglioso, che rievoca una tragica pagina della storia mineraria sarda attraverso le vicende di quattro donne morte nel 1913 nel crollo di una galleria a Buggerru. Domenica 18 ottobre alle 20.30 chiuderà la rassegna Binario60, scritto, diretto e coreografato da Alessandra Mura: undici donne e undici storie per raccontare il tempo che passa, le trasformazioni della vita femminile e la possibilità di scegliere ancora la propria direzione.

© Riproduzione riservata