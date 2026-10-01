Cultura e musica il 4 ottobre a Sassari. La Pinacoteca Nazionale di piazza Santa Caterina sarà visitabile gratuitamente come ogni prima domenica del mese. Alle 12 inoltre verrà ospitato il concerto del duo Maurino-Taufic grazie alla sinergia con Insulae Lab - Centro di Produzione Musica.

Il duo è formato da Giancarlo Maurino, sassofonista e compositore, e Roberto Taufic, chitarrista interprete della musica brasiliana. L'intesa è ultratrentennale: nasce nella tournée in Brasile del 1994 con Elza Soares e il progetto del gruppo Latin Touch.

Il repertorio proposto è un percorso musicale che spazia da brani originali a classici di musica jazz e brasiliana. Una riuscita mescola di sonorità varie e reinterpretazioni di standards e blues, capaci di creare un'atmosfera che oscilla tra delicatezza e intensità emotiva. Il tutto sostenuto da un buon senso ritmico e dalla libertà espressiva che nasce dalla connessione d’anime e talenti. Giancarlo Maurino e Roberto Taufic hanno registrato un CD intitolato “Um abraço” - pubblicato dalla Picanto Records - che racchiude l’essenza del loro viaggio musicale insieme.

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