Sarà rinnovata anche per il 2027 la convenzione l’Università della Terza Età di Quartu Sant’Elena tra il Comune di Soleminis dove è presente da alcuini anni una sede staccata. Una realtà ormai radicata nel territorio con oltre 80 iscritti lo scorso anno, 50 dei quali residenti a Soleminis.

Martedì prossimo alle 18, nella sala conferenza del Centro polifunzionale di via Sirios si terrà la presentazione dei nuovi corsi. Le lezioni dell’Università riguardano varie materie e tematiche di ambito culturale, artistico, tecnologico e ricreativo. Previsti anche diversi laboratori di archeologia, informatica, lingue straniere, attività motoria e balli di gruppo.

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