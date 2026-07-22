Coachella e White Party: due spettacoli musicali sul Lungomare BalaiPrima serata venerdì 24 luglio: appuntamento nel tratto davanti al mare fra via Bacone e via Benedetto Croce
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Doppio appuntamento sul Lungomare di Porto Torres, dove sono in programma due serate dedicate all’intrattenimento musicale, nelle giornate di venerdì 24 luglio e giovedì 6 agosto, iniziative dal titolo Coachella e White Party organizzate dall’associazione Centro Commerciale Naturale.
Nel tratto davanti al mare tra via Bacone e via Benedetto Croce è previsto l’allestimento di bancarelle, artigianato e spazi dedicati al Fast Food, da disporsi lungo le aree di parcheggio e pedonali.
Il primo evento Coachella, in programma venerdì, una formula consolidata di spettacolo musicali, dove convivono pop globale, elettronica e tutti i generi musicali più apprezzati del momento. Sul palco saliranno artisti emergenti che si alterneranno a partire dal pomeriggio.
Abiti rigorosamente in bianco per lo spettacolo di White Party che investirà tutte le attività commerciali del lungomare con musica, spettacoli e stand. In occasione degli eventi “Coachella e White Party” la circolazione stradale sarà regolata dalle 19 alle 24 con interdizione al traffico e alla sosta veicolare nel tratto tra la via Bacone e la via Benedetto Croce.