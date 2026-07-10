Un intero fine settimana all'insegna dello sport, della musica, del buon cibo e della solidarietà. Il 10 e 11 luglio piazza Tina Anselmi ospiterà due appuntamenti destinati ad animare l'estate di Pula: la terza edizione della Pula Fun Run e Beer & Beer, la festa della birra che accompagnerà e concluderà la manifestazione con due serate di musica dal vivo e intrattenimento. L'iniziativa ha preso il via ieri con con la prima serata di Beer & Beer: il pubblico ha vissuto un'atmosfera di festa tra area food, birra, musica e divertimento, con il DJ set di Sandro Murru e i grandi successi degli anni '90 e 2000.

Il momento centrale del weekend sarà però oggi, sabato 11 luglio, quando andrà in scena la terza edizione della Pula Fun Run, la corsa-camminata non competitiva che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più partecipati dell'estate pulese. Sono già oltre 400 gli iscritti pronti a prendere parte a una manifestazione che unisce attività fisica, divertimento e impegno sociale. Il ritrovo è previsto alle 19.30 in Piazza Tina Anselmi, da cui prenderà il via un percorso animato da musica e spettacolo. A dare energia ai partecipanti ci penserà Red Bull, mentre Il Baffo DJ accompagnerà la corsa con il suo originale DJ set itinerante in bicicletta. A scandire il ritmo della manifestazione ci saranno inoltre le immancabili Zebre del SunCity Run Club, pronte a coinvolgere runner e camminatori in una vera festa collettiva. Quest'anno la Pula Fun Run assume un significato ancora più importante: l'intero ricavato sarà devoluto all'associazione "Elena e poi… Amare, condividere ed esserci", che opera al fianco della Fondazione Maruzza ETS per promuovere la cultura delle cure palliative pediatriche e sostenere le famiglie che affrontano percorsi di particolare fragilità.

Tagliato il traguardo, la festa continuerà senza interruzioni con la seconda serata di Beer & Beer, che rappresenterà il momento conclusivo della manifestazione. Dalle 19 fino all'una di notte saliranno sul palco le band Riff Raff ed Evergreenper una serata interamente dedicata alla musica rock. Oltre ai concerti, Beer & Beer offrirà un ricco programma di intrattenimento con area food, birra, beer pong gigante, gadget e, nella giornata di sabato, anche il toro meccanico. Un'occasione per vivere il centro di Pula in un clima di festa e condivisione. Anche Beer & Beer contribuirà concretamente alla finalità benefica della manifestazione: una parte del ricavato dell'evento sarà infatti devoluta alla raccolta fondi promossa dalla Pula Fun Run, trasformando due giornate di divertimento in un'importante occasione di solidarietà. Sport, musica, convivialità e impegno sociale si incontrano così in un unico grande evento che promette di coinvolgere residenti e visitatori, confermando Pula come uno dei principali punti di riferimento dell'estate nel Sud Sardegna.

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