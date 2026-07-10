Il Festival delle Bellezze torna in Gallura e per il terzo anno consecutivo sceglie Arzachena, centro simbolo della Costa Smeralda, per la prima volta in assoluto sul sagrato della chiesa di Nostra Signora di Bonaria, a Liscia di Vacca. Domani, sabato 11 luglio alle 21.30, andrà in scena il concerto "Le Nuvole e i giorni" del pianista e compositore Antonio Manca, musicista dal percorso articolato tra concertismo, composizione e scrittura per immagini. Protagonista della serata sarà un programma monografico interamente dedicato a Ludovico Einaudi, tra i compositori italiani contemporanei più noti e apprezzati a livello internazionale. La sua musica, scrivono gli organizzatori, “che unisce rigore classico, minimalismo ed evocazioni contemporanee, darà forma a un concerto dal forte impatto evocativo, pensato per dialogare con il fascino del luogo che ospiterà l'evento”. Ad aprire la serata, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Arzachena e inserita nel cartellone degli appuntamenti estivi “Arzachena Eventi 2026”, sarà la Corale Studentesca "Città di Sassari", diretta dal maestro Vincenzo Cossu, con un repertorio che attraversa celebri brani pop internazionali e italiani, senza dimenticare la tradizione sarda. La conduzione è affidata a Manuela Muzzu.

La tappa gallurese rappresenta il quinto appuntamento (oltre alle anteprime) della nona edizione del Festival delle Bellezze, rassegna musicale organizzata dall'Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia e ideata nel 2018 da Vincenzo Cossu.

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