Appuntamento domani mattina (sabato),a Settimo San Pietro, per la "Giornata mondiale del sangue" in programma dalle 7,30 alle 12 nella casa Dessì, in via Gramsci. L'iniziativa è dell'Avis Sinnai. In questo periodo di vacanze le scorte di sangue diminuiscono: da qui la necessità di rispondere a questo appello dell'Avis. Con una considerazione e un appello: 

«Il bisogno non va in vacanza. Basta poco tempo per compiere un gesto che può salvare una vita».

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