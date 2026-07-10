l’iniziativa
10 luglio 2026 alle 09:12aggiornato il 10 luglio 2026 alle 09:13
Settimo San Pietro, a Casa Dessì la giornata della donazione del sangue«Il bisogno non va in vacanza. Basta poco tempo per compiere un gesto che può salvare una vita»
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Appuntamento domani mattina (sabato),a Settimo San Pietro, per la "Giornata mondiale del sangue" in programma dalle 7,30 alle 12 nella casa Dessì, in via Gramsci. L'iniziativa è dell'Avis Sinnai. In questo periodo di vacanze le scorte di sangue diminuiscono: da qui la necessità di rispondere a questo appello dell'Avis. Con una considerazione e un appello:
«Il bisogno non va in vacanza. Basta poco tempo per compiere un gesto che può salvare una vita».
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