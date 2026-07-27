Dopo il successo della passata edizione, Olmedo si prepara per un’intensa due giorni, l’8 e 9 agosto, dove residenti e turisti potranno assaporare il meglio dei prodotti e delle eccellenze enogastronomiche locali e isolane. Un appuntamento che ne contiene altri tra folklore, musica e artigianato. Ospiti i Mamunthones e Issohadores di Mamoiada. Tazenda e Collage in concerto. Grande tradizione, musica e sapori che si tramandano di generazione in generazione e che oggi rappresentano le eccellenze del paese. L’8 e 9 agosto l’assessorato alla Cultura di Olmedo, guidato da Gianluca Pinna, propone una nuova edizione di Suoni e Sapori, un appuntamento divenuto ormai un contenitore di altri eventi. Intanto la XXIII edizione di “Olmedo Produce” con protagonisti artigiani, panificatrici, ricamatrici di tessuti, intrecciatori di cestini che custodiscono le arti e i mestieri di un tempo e che proporranno anche prodotti locali ed eccellenze enogastronomiche isolane. Sarà la bellissima chiesa romanica di Nostra Signora di Talia ad ospitare, come di consueto, uno degli appuntamenti più apprezzati in ogni stagione ovvero la mostra del pane che in questo 2026 taglia il traguardo della XXXVI edizione, organizzata dal comune insieme all’associazione Turistica Pro Loco di Olmedo. E infine, “Assazos” con la sua XI edizione, un percorso itinerante che anima vie e piazze del paese per degustazioni enogastronomiche preparate come tradizione e con l’utilizzo di prodotti a KM 0. Per l’amministrazione comunale promuovere il territorio è di fondamentale importanza affinché il paese continui ad aprirsi e proporsi al mondo del turismo culturale ed enogastronomico. L’anfiteatro comunale “G. Matteotti” ospiterà, come successo anche l’anno passato, la mostra dei mezzi agricoli storici mentre nelle strade del paese si esibirannoi gruppi di ballo folk e sfilate di maschere tradizionali, l’8 agosto ospiti “I Mamunthones e Issohadores di Mamoiada” mentre il 9 ci saranno S’AttitiduOsincu di Bosa. Ad arricchire la due giorni i concerti di due gruppi musicali tanto amati. L’8 agosto alle 22.00 saranno i Tazenda ad esibirsi all’anfiteatro “G.Matteotti” mentre il 9 saranno i Collage a chiudere l’edizione 2026 di suoni e sapori. “Suoni &Sapori – Musiche, Folklore e Sapori della tradizione” è organizzato dal Comune di Olmedo, Assessorato alla Cultura insieme alla Pro Loco di Olmedo con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna.

© Riproduzione riservata