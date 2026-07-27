Seconda tappa, ad Albagiara, per il ciclo di commedie “Albagiara a Teatro”. L’appuntamento, il secondo dei tre previsti, è previsto per sabato 1 agosto. L’iniziativa rientra all’interno del “Sardigna Teatro Festival”, il cartellone del festival teatrale che si tengono nei piccoli borghi della Sardegna, organizzato da “Barbariciridicoli”, con la collaborazione, per gli eventi ad Albagiara, di Comune e Pro loco. Sabato 1, a partire dalle 21.30 in piazza Mercato, andrà in scena “Accabadora”, dell’associazione “Tra Parola e Musica”, ispirato all’opera di Michela Murgia: un confronto intenso e poetico con il mistero dell'esistenza, nel solco della tradizione sarda più autentica. Al termine dello spettacolo si terrà "Gli artisti si raccontano", incontro e dialogo tra compagnia e pubblico. L'ingresso agli eventi è gratuito.

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