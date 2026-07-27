Prende il via a Cagliari “Oltre lo Schermo – Cineforum Democratico”, un nuovo ciclo di quattro serate promosso dalla Fondazione Enrico Berlinguer, dal Partito Democratico della provincia di Cagliari e dai Giovani Democratici di Cagliari.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di utilizzare il linguaggio cinematografico come strumento per raccontare la storia, analizzare le dinamiche del presente e stimolare un dibattito aperto su politica, democrazia e società. Un percorso di riflessione collettiva che intende proseguire il confronto anche oltre la proiezione dei film.

Il primo incontro della rassegna si terrà mercoledì 29 luglio, a partire dalle ore 18, nella sede della Fondazione Enrico Berlinguer in Via Emilia 39 a Cagliari.

Per l'apertura del ciclo è stata scelta la proiezione del film “Berlinguer – La grande ambizione” diretto da Andrea Segre, un'opera di grande spessore che ripercorre anni cruciali della storia d'Italia e della politica internazionale attraverso la figura di Enrico Berlinguer. Al termine della visione seguirà un momento di discussione e confronto aperto al pubblico.

Film: Berlinguer – La grande ambizione (regia di Andrea Segre)

Data e Ora: Mercoledì 29 luglio 2026, ore 18:00

Luogo: Fondazione Enrico Berlinguer – Via Emilia 39, Cagliari

Promotori: Fondazione Enrico Berlinguer, Partito Democratico Prov.le Cagliari, Giovani Democratici Cagliari

Ingresso: Libero e aperto alla cittadinanza

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