Come da tradizione, a Palmas Arborea, i giorni a cavallo tra la fine di luglio e i primi di agosto sono dedicati ai festeggiamenti in onore di “Sant’Antiogheddu de Austu”. Iniziative organizzate dal Comitato di Sant’Antioco Martire, tra momenti religiosi, balli sardi, musica e divertimento per tutte le età.

Il programma prende il via mercoledì 29 luglio, con le celebrazioni religiose (il Triduo a partire dalle 18.30). Venerdì 31, per i festeggiamenti civili, alle 17.30 spazio ai giochi per bambini con lo scivolo acquatico. Alle 22, invece, si esibirà il gruppo etnico “Sonadas”.

Sabato 1 agosto, alle 18.30, la Santa Messa in onore di Sant’Antiogheddu de Austu con processione per le vie del paese accompagnata dagli organettisti Alessandro Atzei e Luca Fadda e dalle launeddas di Luca Loria. Alle 20.30 si proseguirà con i balli in piazza e alle 22 la conclusione con la “Multy Disco Party – I love Paradise”.

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