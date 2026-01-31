L’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Tissi avvia il progetto “Prendersi cura di chi si prende cura – Ricominciare con l’Alzheimer si può!”. Si tratta di una iniziativa inserita nell’ambito del Plus Anglona Coros Figulinas, nata in collaborazione con Amas, che attiva nuovi spazi dedicati ai familiari e ai caregiver di persone con demenza.

Un percorso gratuito pensato per offrire supporto, formazione e momenti di sollievo. Il progetto prevede attività di formazione e informazione, musicoterapia e arteterapia, attività occupazionali e di stimolazione cognitiva, gruppi di auto mutuo aiuto e sportelli di ascolto e supporto psicologico. Il Comune ha pubblicato l’avviso per l’individuazione delle persone interessate.

I destinatari del progetto sono individuati nei familiari delle persone affette da malattia di Alzheimer, residenti nel territorio dell’Ambito Plus Anglona Coros Figulinas. L’assistenza e la cura delle persone affette da malattia di Alzheimer comportano rilevanti difficoltà legate alla gestione dei sintomi cognitivi, comportamentali e psicologici della patologia, con un impatto significativo sulla qualità della vita dell’intero nucleo familiare.

Tali criticità incidono in particolare sull’organizzazione quotidiana, sulla sfera lavorativa ed economica e sul benessere psico-fisico dei caregiver familiari.



