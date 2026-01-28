Si chiude con un appuntamento d’autore la stagione teatrale invernale dell’AMA Auditorium Multidisciplinare di Arzachena. Giovedì 29 gennaio, alle 21, va in scena “Una giornata qualunque”, testo firmato da Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Stefano Artissunch, con Gaia De Laurentiis protagonista affiancata dallo stesso Artissunch e da Lorenzo Artissunch.

Le musiche sono della Banda Osiris. Al centro della commedia c’è Giulia, manager pubblicitaria, separata dopo 35 anni di matrimonio e confinata in una casa ipertecnologica che amplifica il suo senso di isolamento. La solitudine, inizialmente vissuta come una condanna, si trasforma in motore narrativo di una girandola di situazioni comiche e grottesche.

Tra equivoci e colpi di scena, la protagonista arriva a una rivelazione tanto semplice quanto universale: il suo disagio non è un’eccezione, ma lo specchio di un mondo affollato eppure profondamente solo. Lo spettacolo mescola ironia e riflessione sociale, nel solco del teatro civile di Fo e Rame, offrendo al pubblico una chiusura di stagione leggera nei toni ma densa di significati.

Prevista anche una promozione “famiglie a teatro”: con un biglietto intero è possibile acquistare un ingresso per ragazzi dagli 11 ai 18 anni a 5 euro. Biglietti online su auditoriumarzachena.18tickets.it. Informazioni e abbonamenti: deamater@gmail.com, 329 587 9388.

