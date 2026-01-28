Sipario di fine stagione all’AMA di Arzachena: in scena la commedia di Fo e RameSi chiude la stagione teatrale invernale ad Arzachena: in scena la commedia “Una giornata qualunque”
Si chiude con un appuntamento d’autore la stagione teatrale invernale dell’AMA Auditorium Multidisciplinare di Arzachena. Giovedì 29 gennaio, alle 21, va in scena “Una giornata qualunque”, testo firmato da Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Stefano Artissunch, con Gaia De Laurentiis protagonista affiancata dallo stesso Artissunch e da Lorenzo Artissunch.
Le musiche sono della Banda Osiris. Al centro della commedia c’è Giulia, manager pubblicitaria, separata dopo 35 anni di matrimonio e confinata in una casa ipertecnologica che amplifica il suo senso di isolamento. La solitudine, inizialmente vissuta come una condanna, si trasforma in motore narrativo di una girandola di situazioni comiche e grottesche.
Tra equivoci e colpi di scena, la protagonista arriva a una rivelazione tanto semplice quanto universale: il suo disagio non è un’eccezione, ma lo specchio di un mondo affollato eppure profondamente solo. Lo spettacolo mescola ironia e riflessione sociale, nel solco del teatro civile di Fo e Rame, offrendo al pubblico una chiusura di stagione leggera nei toni ma densa di significati.
Prevista anche una promozione “famiglie a teatro”: con un biglietto intero è possibile acquistare un ingresso per ragazzi dagli 11 ai 18 anni a 5 euro. Biglietti online su auditoriumarzachena.18tickets.it. Informazioni e abbonamenti: deamater@gmail.com, 329 587 9388.