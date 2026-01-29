A Oristano parte “Non farti beffare!!”, il progetto di informazione e sensibilizzazione contro le truffe ai danni della popolazione anziana promosso dal Comune in collaborazione con la Prefettura e gestito dalla Cooperativa sociale Passaparola.

Il protocollo d’intesa tra il sindaco Massimiliano Sanna e il prefetto Salvatore Angieri dà ufficialmente avvio alla nuova annualità del progetto, rifinanziato dopo una prima assegnazione delle risorse risalente allo scorso anno, quando l’iniziativa non era riuscita a partire nei tempi previsti e le somme erano state successivamente riassegnate.

«L’obiettivo è rafforzare la rete di protezione intorno a chi è più fragile, fornendo informazioni chiare e strumenti concreti per riconoscere e prevenire le truffe», dichiara il sindaco Massimiliano Sanna. Un’esigenza particolarmente sentita in città, dove gli over 65 rappresentano il 28,4% della popolazione.

«Si tratta di una fascia particolarmente esposta a truffe telefoniche, online e porta a porta – aggiunge l’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru – episodi che, oltre alle perdite economiche, producono pesanti conseguenze emotive e psicologiche, come ansia, paura e isolamento sociale».

Il progetto si articola in una serie di azioni sul territorio: due incontri informativi nelle piazze cittadine il 20 febbraio in piazza Roma e il 13 marzo in piazza Eleonora; un appuntamento formativo per operatori sociali e Polizia locale il 5 febbraio all’Hospitalis Sancti Antoni; un incontro aperto agli anziani, il 25 febbraio, dedicato alle tecniche di autoprotezione.

È inoltre attivo uno sportello gratuito di supporto psicologico e orientamento per vittime di truffe e familiari, operativo nei mesi di febbraio e marzo presso la sede della Cooperativa Passaparola.

