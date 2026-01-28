La festa di San Sebastiano a Gesico, che rientra nei tradizionali riti del fuoco in Sardegna, prevede l'accensione del grande falò in piazza. Un’antica tradizione che si rinnova anno dopo anno per celebrare il santo con un momento comunitario e che quest’anno è stata rinviata di alcuni giorni a causa del maltempo. Il culto in onore di San Sebastiano nel piccolo centro della Trexenta è stato istituito nel 1598 ed è rimasto autentico grazie al Rettore Juan Francisco Gessa che ne ha tramandato le caratteristiche originali.

La festa inizialmente in calendario lo scorso 24 gennaio è stata riprogrammata e si terrà domenica 1 febbraio: alle 17.30 la santa messa in onore di San Sebastiano Martire celebrata dal parroco don Davide Pau; alle 18 la benedizione e la distribuzione delle arance nella chiesa parrocchiale Santa Giusta; alle 18.15 la processione solenne con il simulacro del santo verso il Parco della salute, accompagnata dalle launeddas di Sandro Frau, dall’organetto di Edoardo Manca e dalla chitarra di Paolo Manca; alle 18.30 la benedizione e l’accensione del falò nel Parco della salute; alle 18.50 nell’ex ludoteca “Domu de Tziu Ollandru” si conclude la serata con Su Cumbidu de Santu Srebastianu.

© Riproduzione riservata