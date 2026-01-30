Lunedì prossimo 2 febbraio, nella Sala Riunioni dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, saranno presentate una serie di iniziative che, informa l’ente, “intrecciano storia, cultura, educazione ambientale e inclusione sociale”; questa nell’ambito del ruolo che svolge quale “presidio attivo di valorizzazione dell’identità del territorio”.

Al centro dell’incontro la presentazione del volume “Guglielmo Marconi.1901 Becco di vela – isola di Caprera”, edito da Paolo Sorba e firmato dagli autori maddalenini Alberto Mureddu e Tommaso Gamboni. Il libro ricostruisce il legame tra Guglielmo Marconi e l’arcipelago, offrendo un prezioso contributo alla memoria storica locale. L’Ente Parco ha sostenuto il progetto acquistando 500 copie destinate ad attività di promozione culturale. Durante la conferenza sarà inoltre presentata la nuova “Biblioteca del Parco”, pensata come centro di documentazione dinamico dedicato agli autori maddalenini, con servizi di consultazione anche digitale e schede bio-bibliografiche.

Spazio anche alla riapertura, dal 1° maggio, del Centro di Educazione Ambientale di Stagnali, con i suoi musei del Mare e delle Tradizioni Marinaresche, quello Geo-mineralogico e lo Spazio espositivo del Capodoglio. Nonché il Centro di primo soccorso per fauna marina. E poi ancora il progetto inclusivo “I ragazzi dal pollice verde”, realizzato con l’associazione Arcobaleno ODV, esempio concreto di integrazione e partecipazione attiva.

