Stintino, workshop e musica al Mut con Muscas e MeloniL’1 febbraio giornata dedicata all’esplorazione della musica sarda
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La musica ritorna al Museo della Tonnara di Stintino, che in attesa della riapertura ufficiale, offre uno spazio dedicato ai ragazzi @rais.residency. Una giornata, quella in programma domenica 1 febbraio, dedicata all' esplorazione della musica sarda, attraverso workshop, momenti di ascolto e un concerto finale, con artisti e musicisti che si incontrano per conoscere pratiche, strumenti e storie legate al territorio. A partire dalle 11 e fino alle 13, il Mut ospiterà il workshop di organetto lab, un laboratorio musicale a cura di Simone Argiolas, musicista diplomato al Conservatorio di Sassari. Alle 18 il live set di Matteo Muscas e le sue launeddas, accompagnato dal pianoforte di Samuele Meloni, un concerto per avvicinarsi alla tradizione come esperienza viva, in dialogo con il presente. Una sinergia di strumenti completamente differenti, le launeddas e il pianoforte, capaci comunque di dare vita a una melodia che riesce a coniugare la tradizione all’innovazione. L’evento è patrocinato dal Comune di Stintino, assessorato alla Cultura guidato da Marta Diana.