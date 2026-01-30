La musica ritorna al Museo della Tonnara di Stintino, che in attesa della riapertura ufficiale, offre uno spazio dedicato ai ragazzi @rais.residency. Una giornata, quella in programma domenica 1 febbraio, dedicata all' esplorazione della musica sarda, attraverso workshop, momenti di ascolto e un concerto finale, con artisti e musicisti che si incontrano per conoscere pratiche, strumenti e storie legate al territorio. A partire dalle 11 e fino alle 13, il Mut ospiterà il workshop di organetto lab, un laboratorio musicale a cura di Simone Argiolas, musicista diplomato al Conservatorio di Sassari. Alle 18 il live set di Matteo Muscas e le sue launeddas, accompagnato dal pianoforte di Samuele Meloni, un concerto per avvicinarsi alla tradizione come esperienza viva, in dialogo con il presente. Una sinergia di strumenti completamente differenti, le launeddas e il pianoforte, capaci comunque di dare vita a una melodia che riesce a coniugare la tradizione all’innovazione. L’evento è patrocinato dal Comune di Stintino, assessorato alla Cultura guidato da Marta Diana.

