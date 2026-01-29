Muravera scalda i motori per la 52esima Sagra degli Agrumi e apre ufficialmente le porte alla grande sfilata che, il 19 aprile 2026, trasformerà il paese in un palcoscenico a cielo aperto di colori, suoni e tradizioni. Il Comune ha infatti pubblicato l’avviso pubblico per raccogliere le adesioni di gruppi folk, maschere tradizionali, cori e suonatori, cavalieri, traccas ed etnotraccas da tutta la Sardegna.

Per i gruppi ammessi è previsto un rimborso spese, modulato in base alla tipologia di partecipazione e alla distanza chilometrica da Muravera. Sono stabilite quote differenziate per gruppi folk, maschere tradizionali, cori e suonatori, gruppi a cavallo, traccas ed etnotraccas, con un’ulteriore integrazione per i gruppi folk che prenderanno parte allo spettacolo serale della domenica.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le 23:59 del 22 febbraio 2026 all’indirizzo ufficiale del Comune. Tutti i dettagli, insieme alla modulistica necessaria, sono disponibili sul sito del Municipio.

La Sagra degli Agrumi è anche l’evento che apre simbolicamente la stagione turistica nel Sarrabus. La grande festa, tra Muravera e anche Costa Rei, andrà avanti per cinque o sei giorni. Sono attesi, come ogni anno, decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo.

