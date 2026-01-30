Appuntamento il 10 febbraio all’Ipsar “Costa Smeralda” per la 1°edizione del Career Day.

Dalle 9 alle 16:30 nei locali dell’istituto in via Paolo Dettori 90 ad Arzachena le imprese del territorio incontreranno studenti, lavoratori e persone in cerca di occupazione. Durante la giornata sarà possibile sostenere colloqui individuali, programmati e liberi, con le aziende partecipanti.

Il Career Day darà l’opportunità a chi offre lavoro e a chi lo cerca di potersi incontrare, conoscere e iniziare una valida collaborazione, supportare le persone nel percorso di scoperta delle proprie attitudini, competenze e motivazioni.

Presenti numerose strutture ricettive d’eccellenza del territorio gallurese, e ancora aziende del mondo della ristorazione, dei servizi, dell’intrattenimento. Obiettivo creare un legame fra scuole e aziende nell’ottica di uno sviluppo dell’occupazione sul territorio, non solo stagionale.

L’evento vedrà anche il coinvolgimento dell’associazione cuochi Gallura e dell’associazione italiana sommelier delegazione Gallura. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Valentina Gareddu e Mauro Loi, referenti del progetto, all’indirizzo mail reservation@alberghieroarzachenadad.org.

Il 10 febbraio l’istituto scolastico ospiterà anche l’open day di presentazione dell’offerta formativa dell’Ipsar, del liceo linguistico e del corso serale.

