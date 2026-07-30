Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Ciriaco Martire, una delle ricorrenze più sentite e identitarie della comunità, che torna alla piena normalità dopo gli interventi di risanamento della Parrocchia conclusi qualche mese fa. Il programma religioso è già iniziato con la novena che si svolge sino al 6 agosto, con Rosario alle 18 e Messa alle 18.30. Il 7 agosto alle 7. 15 la Messa della Grazia, mentre nel pomeriggio, alle 18.30, si terrà la celebrazione presieduta da mons. Alessandro Floris. A seguire, la solenne processione con il simulacro del Santo accompagnata da . confraternite, gruppi folk, cavalieri e la Banda “Giuseppe Verdi”. L’8 agosto saranno celebrate la Messa mattutina e la solenne concelebrazione serale, animate dal Coro Parrocchiale e dai parroci Don Mattia Porcu, Don Andrea Martis e Don Quintino Manca. Il programma civile torna interamente in piazza San Ciriaco. Il 7 agosto spazio alla musica dance con il ritorno di Sandro Murru DJ, preceduto dallo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Oliva. L’8 agosto sarà protagonista Marco Morandi con il tour “Amarcord”, mentre il 9 agosto la festa si aprirà con l’animazione per bambini e si chiuderà con il concerto congiunto delle bande di Terralba e Sardara. Il 12 agosto l’estrazione della Lotteria San Ciriaco chiuderà gli eventi.

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