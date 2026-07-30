Si amplia l’organico della Compagnia Barracellare della Città di La Maddalena. Dopo anni di attesa, il 27 luglio il prefetto ha attribuito a sette nuovi componenti la qualifica di agente di pubblica sicurezza, passaggio necessario per il loro pieno inserimento nelle attività operative.

I nuovi barracelli hanno prestato giuramento davanti al sindaco Fabio Lai ed il comandante della Compagnia,, magg. Salvatore Perra, durante una cerimonia solenne, alla presenza dei familiari e del personale in servizio della Compagnia. Saranno impiegati da subito nei diversi servizi sul territorio, in attesa di completare il percorso di formazione professionale in programma da ottobre a dicembre 2026. Parallelamente frequenteranno il corso per la lotta attiva agli incendi boschivi presso l’Ispettorato di Tempio, un’attività particolarmente importante per la tutela dell’ambiente e della sicurezza pubblica nell’arcipelago.

I nuovi agenti sono Antonio Are, Anna Maria Cuneo, Carlo Idda, Angelo Porqueddu, Cristian Preti, Gianpaolo Secci e Paolo Ugo. Il potenziamento dell’organico consentirà alla Compagnia di rafforzare la presenza sul territorio e di affrontare con maggiori risorse i compiti di vigilanza, prevenzione e supporto alla comunità locale.

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