La convivialità estiva torna protagonista con la serata dedicata ai sapori della tradizione culinaria e al piacere dello stare insieme. È la sagra de "Sa Fae a Landinu cun s'agiunta", che propone un momento di incontro aperto alla comunità, nel quale le pietanze tipiche del territorio diventano il filo conduttore di una festa all'insegna della convivialità, della cultura gastronomica e delle relazioni sociali.

Un convivio che rafforza l'afflato comunitario, che sacralizza il senso di appartenenza: la festa enogastronomica scanese, giunta alla 18sima edizione, in programma Sabato 1 agosto nel piazzale antistante il campo sportivo.

Alle 20,30 inizia il banchetto enogastronomico, organizzato dagli abitanti del rione de Sa Serra, da sempre in prima linea per animare il quartiere con il senso autentico dell'ospitalità. La cena con le pietanze tramandate di generazione in generazione, preparate secondo la tradizione locale, valorizzando prodotti del territorio e ingredienti genuini. Sarà impreziosita dai dolci tipici della tradizione: sas tipulas longas. Immancabile la muisca e i canti tradizionali: il fisarmonicista Gianni Ore e l'esordio della formazione canora Su Cuncordu de Santa Rughe.

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