Si intitola “Cervelli digitali, cuori sensibili”, il seminin programma al teatro comunale Andrea Parodi, lunedì 2 marzo alle 16.30, a Porto Torres. Un incontro sul tema del bullismo e cyberbullismo nell’era della intelligenza artificiale, organizzato dall'Istituto comprensivo 1 in collaborazione con l'associazione giuridica Norberto Bobbio e con il patrocinio del Comune. Una occasione di confronto su educazione digitale, uso consapevole dell’IA, social e dispositivi. Esperti analizzeranno opportunità e rischi, fornendo maggiore consapevolezza e strumenti operativi per scuola, studenti e famiglie.L’incontro sarà moderato dall’avvocata Maria Giovanna Roggero. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto sui temi dell’educazione digitale, dell’uso consapevole dell’IA, dei social network e dei dispositivi digitali, nonché delle nuove sfide educative che coinvolgono scuola, studenti e famiglie. Con l’aiuto di esperti del settore approfondiremo le opportunità e i rischi connessi all’Intelligenza Artificiale, all’utilizzo dei social e degli strumenti digitali, con l’obiettivo di acquisire maggiore consapevolezza e strumenti operativi per la pratica didattica. Referenti del progetto le insegnanti Luana Rastelli, Manuela Pintore, Maria Laura Pittalis, Anna Laura Frassetto. Interverranno la dirigente scolastica Annarita Pintadu, il sindaco Massimo Mulas, il professore ordinario di diritto penale Uniss, Giampaolo Demuro, il presidente e giudice Tribunale dei minorenni di Sassari, Guido Vecchione, Lorenza Bazzoni Psicologa e Psicoterapeuta Asl di Sassari, Anna Minieri docente e Animatore Digitale Scuola Primaria IC1 oltre all'Arma dei Carabinieri di Porto Torres.

