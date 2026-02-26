Anche nel 2025 il Comune di Masullas vuole dare un riconoscimento ai giovani neo-laureati con il “Premio di Laurea”. Obiettivo? Premiare il profitto scolastico degli studenti e sostenere la spendibilità di progetti di tesi che valorizzino il territorio. Il premio è destinato ai neolaureati residenti a Masullas che hanno elaborato e discusso la tesi di laurea nel 2025.

Il Premio di laurea è articolato in due sezioni: la prima è dedicata alla Laurea Triennale, con un importo di 600 euro da dividere in base alle domande pervenute (200 euro al primo, 150 euro al secondo e 50 euro al terzo). L’importo massimo potrà essere di 400 euro a beneficiario. La seconda sezione è riservata a chi ha ottenuto la Laurea Specialistica, Magistrale e Magistrale a ciclo unico; in questo caso la somma da dividere sarà di 1.000 euro (350 euro al primo, 200 euro al secondo e 150 euro al terzo), fino ad un massimo di 700 euro a beneficiario. Prevista anche l’assegnazione di un Bonus di 300 euro ai neolaureati che hanno presentato una tesi di laurea riguardante il territorio di Masullas. La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro il 24 marzo, via PEC, tramite raccomandata A/R o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.

I vincitori del Premio di laurea verranno premiati durante una cerimonia pubblica e una copia di ciascuna delle tesi di laurea premiate sarà acquisita al patrimonio librario della Biblioteca Comunale per la consultazione da parte degli utenti.

© Riproduzione riservata