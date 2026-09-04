Si avvia alla conclusione ad Alghero la decima edizione del Mamatita festival, la rassegna internazionale di circo contemporaneo e spettacoli viaggianti organizzata dall’associazione Spazio T con la direzione artistica di Chiara Murru.

Sabato alle 18 sotto il tendone del Theatre Circulaire (al Parco Tarragona) con Kalinka di Nando e Maila, uno spettacolo che esplora una coppia di artisti dal sapore felliniano.

Alle 19.30 nei campi da tennis, spazio alla compagnia argentina Teatro Nucleo proporrà Quijote!, il suo spettacolo emblema. Dal romanzo di Cervantes, la riedizione dello spettacolo del 1990, una lettura contemporanea del mito di Don Chisciotte attraverso il linguaggio del teatro fisico e della danza.

Alle 21.30 al Parco Tarragona Porte-à-faux, l'esilarante spettacolo che il Theatre Circulaire propone nel suo tendone, portando il pubblico in un universo assurdo e fuori dagli schemi, mosso da un umorismo burlesco e da una poesia inattesa. Lo spettacolo sarà replicato domenica alle 21, mentre alle 22 è in programma Wundertandem Concert.

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