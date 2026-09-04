Avrà inizio alle 10.30 di domenica 6 settembre torna agli Orti di San Pietro di Sassari "Limba", il progetto dedicato all’incontro tra canto tradizionale, ballo, strumenti, elettronica e cultura popolare contemporanea.

Dopo l'esordio dell'anno scorso si rinnova l'esperimento di portare suoni e musiche identitarie fuori dai contesti più consueti e inserirli in uno spazio informale, aperto e conviviale, nel quale tradizione e sperimentazione possano incontrarsi liberamente. L’obiettivo è quello di contribuire a mantenere viva la lingua e la cultura attraverso l’arte e la socialità, ma soprattutto creare un’occasione di incontro diretto fra pubblico e artisti provenienti da esperienze e generazioni differenti.

La parte iniziale della giornata sarà dedicata al canto tradizionale sardo, con la partecipazione del Coro Gabriel di Tempio, il Coro di Bosa, il Cuncordu “Giovanni Pinna” di Castelsardo, il Coro di Aggius “Matteo Peru” e il Cuncordu Viadore di Sassari.

Nel primo pomeriggio il programma si sposterà verso la sperimentazione con “Serrados a Muru”, spettacolo nel quale le voci del Cuncordu Viadore incontreranno l’elettronica di Martino Corrias e la recitazione di Simone Azzu.

Nel tardo pomeriggio sarà invece il momento del ballo tradizionale, accompagnato da Marco Bande all’organetto, Fabio Calzia alla chitarra e Federico Di Chiara alla voce. A chiudere la giornata sarà Jannemuru, produttore, sound artist e performer di Orosei, dove la sperimentazione elettronica entra in relazione con elementi provenienti dalle musiche folkloriche, dai paesaggi sonori e dai suoni della natura.

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