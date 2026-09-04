Quartu, al via la festa di Santa Maria di CepolaPer consentire le celebrazioni previste alcune modifiche alla viabilità
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Con l’arrivo della bandiera nell’antica chiesetta in piazza Santa Maria portata dal Comitato, poco dopo le 17, prendono il via domani i festeggiamenti in onore di Santa Maria di Cepola a Quartu. Seguirà alle 18 la recita del rosario e la messa in suffragio dei soci defunti.
Per consentire i festeggiamenti che andranno avanti anche la prossima settimana la Polizia locale ha previsto una serie di modifiche al traffico.
Dalle 7 di domani, alle 14 di mercoledì 9 sarà chiuso il traffico nel tratto di piazza Santa Maria compreso tra via Garibaldi e via XX Settembre. Chi arriva da via Garibaldi dovrà procedere dritto in piazza Santa Maria, inoltre sarà istituito il divieto di sosta in entrambi i lati di piazza Santa Maria dal civico 3 all’incrocio con via XX Settembre. Domenica 6, lunedì 7 e martedì 8, dalle 18 alle 24 traffico chiuso e divieto di sosta in piazza Santa Maria tra via Rossi Vitelli e viale Colombo e direzione obbligatoria in via Rossi Vitelli per chi arriva da via Garibaldi. In via Rossi Vitelli sarà istituito il senso unico tra via Garibaldi e via Caboto in direzione di via Caboto e chi arriva da via Rossi Vitelli dovrà svoltare per forza in via Caboto. Martedì 8 giorno della processione sarà chiuso il traffico nelle strade del quartiere per il tempo necessario al passaggio del corteo.
I festeggiamenti civili cominciano domenica con la tradizionale gara poetica con Tonio Pani, Fabiano Patteri, Luca Panna e Salvatore Ennas con Ignazio Marcia alla chitarra. Lunedì 7 sul palco i Dik Dik, martedì 8 la musica dei CubaLibre e mercoledì 8 a chiudere la gara poetica in chiesa. La festa di Santa Maria passerà il testimone alla festa in onore delal patrona Sant'Elena.